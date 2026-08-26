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Царьград

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Откуда летели дроны на склад Wilberries в Котовске: мнение эксперта

Откуда летели дроны на склад Wilberries в Котовске: мнение эксперта

Эксперт Дандыкин раскрыл, откуда шла атака дронами на склад Wilberries в Котовске.Капитан первого ранга Василий ДАндыкин высказал предположение, откуда могли быть запущены дроны, которые атаковали склад Wilberries в Котовске.

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