Полицейскими в Калининградской области задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном под видом инвестиций

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области установлено, что 36-летний руководитель региональной финансовой группы причастен к мошенничеству в особо крупном размере.
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