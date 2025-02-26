Ученые оказались подозреваемыми по делу о взрыве в российском консульстве

Двое граждан Франции, задержанных по подозрению в нападении на генконсульство России в Марселе, оказались сотрудниками французского Национального центра научных исследований, сообщают газета La Provence и телеканал BFMTV.
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