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Брэдли Бил: «Мне не понравилось, что «Бакс» были готовы отдать за меня Миддлтона, который только что помог им взять титул»

По словам звездного экс-игрока «Вашингтона», изначально он присматривался к другим вариантам продолжения карьеры.

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