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Собянин поблагодарил Путина за высокую оценку проделанной работы

Собянин поблагодарил Путина за высокую оценку проделанной работы

В концертном зале "Зарядье" состоялось центральное торжественное мероприятие, приуроченное к 879-летию основания Москвы.

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