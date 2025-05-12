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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • сергей дружкин
    просто у народа денег нет!В Петербурге дети...
  • Juri
    может хватит снимать на видео,чтобы потом выложить в сеть и причитать,что нас неуважают? а за что вас уважать?за то,ч...В Петербурге дети...
  • Анатолий Гредин
    Дубинки-полиция-вокзал-кишлак!Вот и весь рецепт.В Петербурге дети...

В Берлине у советского мемориала появилась фотография деда Зеленского с необычной подписью

В Берлине у советского мемориала появилась фотография деда Зеленского с необычной подписью

У мемориала в Берлине появилось фото деда Зеленского с необычной подписью У памятника воинам Советской Армии в Берлине неизвестные установили фотографию Семёна Зеленского — деда президента Украины.

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Комментарии
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НОРА
В этом случае актуально только одно- я тебя породил! я тебя и убью!
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17 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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14 час.
Лариса Шемисова
Отец то простил.
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12 час.
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