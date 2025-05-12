В Берлине у советского мемориала появилась фотография деда Зеленского с необычной подписью

У мемориала в Берлине появилось фото деда Зеленского с необычной подписью У памятника воинам Советской Армии в Берлине неизвестные установили фотографию Семёна Зеленского — деда президента Украины.
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