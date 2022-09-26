Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

ТАСС: процедура вхождения новых территорий в состав России может состояться 30 сентября Алиса Андреева Александр Демьянчук/РИА «Новости» Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 30 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
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