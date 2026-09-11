В Кирове сотрудники полиции помогли выйти из леса заблудившейся пенсионерке

10 сентября около 18 часов в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кирову обратился житель областного центра: его 79-летняя мама рано утром ушла за грибами в районе деревни Масленики города Кирова, однако из леса не вернулась.
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