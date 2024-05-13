Свыше тысячи трудовых коллективов смп ответили на «отписки» Минздрава о реальных зарплатах и нагрузке на «скорой»

Профсоюз медработников «Действие» опубликовал результаты открытого опроса, который проводился среди сотрудников подстанций скорой помощи малых городов и населенных пунктов для оценки их реальных зарплат и рабочей нагрузки.
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