Господа и дамы, заходите на рецепт! Насколько мне известно (я вот специально даже не гуглил, поэтому если не прав, поправляйте), оригинальный рецепт буженины предусматривает очень долгую готовку (6-9 часов) при низкой температуре (90°-100°).