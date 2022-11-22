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«Уорриорз» провели матч с «Пеликанс» без Карри, Томпсона, Уиггинса и Грина

«Уорриорз» решили предоставить отдых ведущим игрокам в выездном матче с «Пеликанс» (83:128). «Голден Стэйт» провел встречу без Стефена Карри, Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Дрэймонда Грина.

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