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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» выменяет Демченко у «Авангарда» (Артур Хайруллин)

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Адмирал» выменяет Демченко у «Авангарда». 29-летний вратарь не играл за «Авангард» с 29 октября.

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