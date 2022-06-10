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Быстро, вкусно и полезно: рецепт сезонного салата от Эктора Хименеса-Браво

Быстро, вкусно и полезно: рецепт сезонного салата от Эктора Хименеса-Браво

рецепты Рецепт сезонного салата от Эктора Хименеса-Браво © пресс-служба Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и бессменный судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом вкусного сезонного блюда.

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