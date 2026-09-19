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Русская Семёрка

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Как советские лётчики защищали Китай в 1937–1941 годах — война, о которой не писали

О добровольцах в Испании в СССР знали все — их награждали открыто, о них снимали кино. О тех, кто в те же годы воевал в Китае, не знал никто, кроме самих участников.

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