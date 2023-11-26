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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Развод оставил мне совсем немного». Джо Смит рассказал, как растратил заработанный в НБА 61 миллион долларов

Бывший игрок НБА Джо Смит, выбранный под 1-м номером на драфте 1995 года, во время недавнего интервью VladTV рассказал, как растратил 61 миллион долларов, заработанный за почти два десятилетия в лиге.

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