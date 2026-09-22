Комплекс городского хозяйства Москвы обновил детские площадки

Комплекс городского хозяйства Москвы обновил детские и подростковые игровые площадки в столице. На Большой Черемушкинской, Веерной и Бачуринской улицах, а также в Троицке появились зоны для разных возрастов с горками, лазательными конструкциями и спортивными элементами.
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