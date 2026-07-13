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Провинция.ру

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В новгородском лифте одна дама откусила другой часть губы

В новгородском лифте одна дама откусила другой часть губы

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева, в Новгородский районный суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которая откусила потерпевшей часть губы.

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