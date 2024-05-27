Ребята из детского сада "Золотая рыбка" стали участниками экологической экскурсии. Детям объяснили, как правильно сортировать бытовые и пищевые отходы, показали "Вермикомпостер", дали «прокатиться» на велошредере и предложили изготовить вазу из вторсырья.