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Ребята из детского сада «Золотая рыбка» стали участниками экологической экскурсии

Ребята из детского сада «Золотая рыбка» стали участниками экологической экскурсии

Ребята из детского сада "Золотая рыбка" стали участниками экологической экскурсии. Детям объяснили, как правильно сортировать бытовые и пищевые отходы, показали "Вермикомпостер", дали «прокатиться» на велошредере и предложили изготовить вазу из вторсырья.

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