Ребята из детского сада "Золотая рыбка" стали участниками экологической экскурсии. Детям объяснили, как правильно сортировать бытовые и пищевые отходы, показали "Вермикомпостер", дали «прокатиться» на велошредере и предложили изготовить вазу из вторсырья.
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