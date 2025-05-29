Фидан обсудил с Путиным проблемы финансирования АЭС «Аккую» из-за санкций

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, они обсудили проблемы финансирования проекта строительства первой турецкой АЭС «Аккую» из-за санкций.
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