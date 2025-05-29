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Фидан обсудил с Путиным проблемы финансирования АЭС «Аккую» из-за санкций

Фидан обсудил с Путиным проблемы финансирования АЭС «Аккую» из-за санкций

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, они обсудили проблемы финансирования проекта строительства первой турецкой АЭС «Аккую» из-за санкций.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Что важно: строительство нужной для ТУЦИИ АЭС ведется за СЧЕТ РОССИИ! Им надо, а строить будет Россия и за СВОИ деньги! А теперь поговаривают о еще одной АЭС... Ну а когда деньги вернут? Когда-нибудь... А может- и вообще никогда...
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