Фидан обсудил с Путиным проблемы финансирования АЭС «Аккую» из-за санкций

Владимир Самборский

Что важно: строительство нужной для ТУЦИИ АЭС ведется за СЧЕТ РОССИИ! Им надо, а строить будет Россия и за СВОИ деньги! А теперь поговаривают о еще одной АЭС... Ну а когда деньги вернут? Когда-нибудь... А может- и вообще никогда...