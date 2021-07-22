Успешный евродебют при пустых трибунах. «Сочи» - «Кешля» - 3:0

ФУТБОЛ. Лига конференций. 2-й кв. раунд. 1-й матч Произошло то, что и должно было произойти: новичок еврокубков ФК «Сочи» одержал уверенную домашнюю победу над объективно более слабым соперником.
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