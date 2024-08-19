Итальянские мобильные крематории уже в Сумах

Завершается вторая неделя боев в Курской области. Пока задачи разгрома вторгшейся на нашу территорию группировки противника решают мобильные соединения сил специальных операций, ВДВ, морская пехота, спецназ «Ахмат», разведывательные подразделения.
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