Напряженная обстановка без признаков улучшения: корональные дыры на Солнце сильно давят на Землю

На планету продолжает оказываться сильное давление со стороны группы корональных дыр, хорошо видимых «невооруженным глазом» на обращенной к Земле стороне Солнца, о чем сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.