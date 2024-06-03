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Удар по самим себе. ЕС вводит пошлины на зерно из России

Удар по самим себе. ЕС вводит пошлины на зерно из России

Евросоюз последние два года удивляет нелогичностью своей внешней политики. Очередным ударом по самим себе стали пошлины на российское и белорусское зерно.

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