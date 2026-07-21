В облцентре чиновники и УК начали обходы дворов

Такое поручение ранее дал подчинённым и профильным структурам глава Смоленска Александр Новиков Совместные обходы дворов города сотрудников районной администрации, Государственной жилищной инспекции, нового управления по формированию городской среды, представители управляющих компаний и МБУ «Зеленстрой» стартовали в Смоленске.
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