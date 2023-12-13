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Учёные научились управлять квантовым состоянием отдельных электронов — это...

Учёные научились управлять квантовым состоянием отдельных электронов — это...

Учёные научились управлять квантовым состоянием отдельных электронов — это сулит прорыв в квантовых вычисленияхФизики из Университета Регенсбурга нашли способ манипулировать квантовым состоянием отдельных электронов с помощью микроскопа с атомным разрешением.

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