СКР начнет суд трех жителей Кузбасса из-за гибели школьника

В Кузбассе троих мужчин будут судить за нелегальную охоту, закончившуюся гибелью школьника. В ночь на 31 мая один из охотников выстрелил в лесной массив, что привело к трагической смерти подростка за деревьями.
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