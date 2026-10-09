Девочка во время спарринга сломала ключицу – ей дали компенсацию в 50 тысяч

В Лабытнанги прокуратура пришла с проверкой в спортивную школу после травмы одной из учениц. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае текущего года 13-летняя девочка получила во время спарринга по рукопашному бою перелом ключицы.