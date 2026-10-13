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Культурология.рф

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Вокруг света: «Я не справилась»: Почему россиянка, прожив 20 лет в Австралии, не выдержала и вернулась в Россию

Вокруг света: «Я не справилась»: Почему россиянка, прожив 20 лет в Австралии, не выдержала и вернулась в Россию

Переезд в другую страну – это всегда стресс, даже в том случае, если человек давно мечтал сменить место жительства или перебирается на новое место по весьма радостному поводу, например, создавая семью с иностранцем.

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