Бомберы 11 гвардейской армии ВВС ПВО отработали по объектам противника в зоне ответственности группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении, н.
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Бомберы 11 гвардейской армии ВВС ПВО отработали по объектам противника в зоне ответственности группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении, н.
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