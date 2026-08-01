Политик партии BSW назвал реваншизмом попытки переписать историю мемориалов СССР

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Депутат парламента Берлина и лидер городского отделения партии BSW (ранее "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Александер Кинг назвал реваншизмом и историческим ревизионизмом попытки переосмыслить значение советских воинских мемориалов, расположенных в столице ФРГ.
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