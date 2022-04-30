Картина дня. Финансы

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Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев провели в открытом космосе почти восемь часов. Помимо основных работ за бортом Международной космической станции (МКС), они развернули на модуле «Наука» копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

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