Российские космонавты развернули в открытом космосе копию Знамени Победы

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев провели в открытом космосе почти восемь часов. Помимо основных работ за бортом Международной космической станции (МКС), они развернули на модуле «Наука» копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.
Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев провели в открытом космосе почти восемь часов. Помимо основных работ за бортом Международной космической станции (МКС), они развернули на модуле «Наука» копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.
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