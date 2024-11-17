ВВС Британии ответили на полет российского самолета: что сделали военные

Ту-142 4696 прочтений 2 дня назад Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon из-за пролета противолодочного самолета Ту-142 ВКС России, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу британских ВВС.
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