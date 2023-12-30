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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» не проигрывает три месяца и борется за чемпионство с «Интером». Сегодня матч с «Ромой» – букмекеры назвали фаворита

«Ювентус» и «Рома» встретятся в 18-м туре Серии А. Туринский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Интера» на четыре очка.

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