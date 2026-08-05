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Газета.ру

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Актер Бурляев призвал режиссеров не искажать ценности сказок в кино и театре

Актер Бурляев призвал режиссеров не искажать ценности сказок в кино и театре

Актер Николай Бурляев на пресс-конференции, посвященной запуску Творческой Лаборатории ON Lab от холдинга ON Медиа и Театра "Мастерская 12 Никиты Михалкова, призвал режиссеров не искажать ценности и смысл сказок.

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