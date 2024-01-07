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ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении в результате действий ВС РФ за сутки пресечено восемь попыток ротации украинских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра российской группировки войск «Восток» Александра Гордеева.

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