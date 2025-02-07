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Царьград

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США озадачены словами Зеленского: Спецпосланник Келлог не смог сдержать эмоций

США озадачены словами Зеленского: Спецпосланник Келлог не смог сдержать эмоций

По словам Келлога, в США не понимают слов Зеленского о недополучении финансовой помощиВ начале января Владимир Зеленский обвинил США в том, что они оказали Украине финансовую помощь не в полной мере.

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Комментарии
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Eduard
Надо же 100 миллиардов исчезли!
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20 час.
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