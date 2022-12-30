Любопытно, однако

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Даю тебе, пацан, срок до февраля: Байден назначил Зеленскому дедлайн по мирным переговорам с Москвой

Даю тебе, пацан, срок до февраля: Байден назначил Зеленскому дедлайн по мирным переговорам с Москвой

Американская пресса сообщила о серьезном конфликте между Вашингтоном и Киевом Обозреватель мейнстримной газеты Washington Post Дэвид Игнатиус пришел к выводу, что между лидерами США и Украины есть разногласия во взглядах на будущее незалежной.

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