На Смоленщине прошла ярмарка трудоустройства

Свои вакансии представили более 200 работодателей региона Во всех районах Смоленской области состоялся региональный этап ярмарки трудоустройства, организованный при поддержке проекта «Моя карьера с Единой Россией» На различных площадках свои вакансии представили более 200 работодателей Смоленщины, прошли презентации ведущих предприятий и организаций, экспресс-собеседования, запись на бесплатные краткосрочные курсы и переобучение, мастер-классы.