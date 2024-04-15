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На Смоленщине прошла ярмарка трудоустройства

На Смоленщине прошла ярмарка трудоустройства

Свои вакансии представили более 200 работодателей региона Во всех районах Смоленской области состоялся региональный этап ярмарки трудоустройства, организованный при поддержке проекта «Моя карьера с Единой Россией» На различных площадках свои вакансии представили более 200 работодателей Смоленщины, прошли презентации ведущих предприятий и организаций, экспресс-собеседования, запись на бесплатные краткосрочные курсы и переобучение, мастер-классы.

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