«Колорадо» впервые в сезоне остался без голов, уступив «Каролине» (0:2). Раанта сделал шатаут, отразив 36 бросков

«Колорадо» впервые в сезоне НХЛ остался без голов, уступив «Каролине» (0:2).  Вратарь «Харрикейнс» Антти Раанта сделал шатаут, отразив все 36 бросков по своим воротам.

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