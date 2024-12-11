В России средняя цена искусственной елки за год выросла почти на 15%

Одна искусственная елке в среднем в России продавалась в период с 20 ноября по 5 декабря за 4 260 рублей, что на 14% больше относительно года ранее, пишет агентство ТАСС со ссылкой на исследование сервиса электронных платежей ЮMoney.
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