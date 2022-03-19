Вечерняя Москва

17 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    Швейцария профукала возможность быть посредником. Введя санкции она стала стороной конфликта. Нейтральность и надежно...Швейцария предлож...
  • олег олейник
    Оценка  переговоров Путина и Зельки - это огромный НОЛЬ !!!Турция оценила ве...
  • Лариса Куперман
    ну... тут ты погорячился. умываться он не хуже нас умеет. мозги засраны - это да.Глава Пентагона с...

Андрей Бочкарев: Надвижка пролетного строения эстакады через МЦД-2 выполнена на четверть

Андрей Бочкарев: Надвижка пролетного строения эстакады через МЦД-2 выполнена на четверть

Готовность пролета эстакады через Курское направление МЖД оценивается на 25 процентов. Об этом в субботу, 19 марта, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх