Андрей Бочкарев: Надвижка пролетного строения эстакады через МЦД-2 выполнена на четверть

Готовность пролета эстакады через Курское направление МЖД оценивается на 25 процентов. Об этом в субботу, 19 марта, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Готовность пролета эстакады через Курское направление МЖД оценивается на 25 процентов. Об этом в субботу, 19 марта, рассказал заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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