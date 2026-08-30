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Психолог сборной Аргентины — о депрессии Альвареса: «Нужно быть осторожным. Нельзя наказывать за желание уйти»

Психолог сборной Аргентины — о депрессии Альвареса: «Нужно быть осторожным. Нельзя наказывать за желание уйти»

Психолог сборных Аргентины Хуан Мануэль Бриндизи высказался о состоянии форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

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