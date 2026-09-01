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Цены на золото падают в ожидании данных о занятости США и конфликте с Ираном

Цены на золото падают в ожидании данных о занятости США и конфликте с Ираном

В начале торгов 1 сентября цены на золото продолжили снижаться на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и роста ожиданий относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США.

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