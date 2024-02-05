В России хотят сделать "человечными" проценты по займам в МФО

Инициативу аргументируют тем, что и нынешние действующие 292% годовых - это много В весеннюю сессию Госдумы планируют внести законопроект, который еще сильнее ограничит проценты по займам в микрофинансовых организациях, пишет "Парламентская газета".
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