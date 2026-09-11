Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Reuters: в КНДР зафиксировали «вспышку веселья» при Ким Чен Ыне

Reuters: в КНДР зафиксировали «вспышку веселья» при Ким Чен Ыне

В КНДР зафиксировали «вспышку веселья» при северокорейском лидере Ким Чен Ыне. Об этом сообщило агентство Reuters.

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