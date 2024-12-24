Как может выглядеть кроссовер Kia Seltos 2 поколения (неофициальные изображения)

Появившийся в 2019 году субкомпактный кроссовер Seltos, расположенный на ступеньку ниже бестселлера Kia Sportage, принес корейскому автопроизводителю неплохой доход с продаж по всему миру (в том числе из России).
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