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Эксперты оценили шансы «Спартака» обыграть «Факел» после победы над «Ростовом»

Эксперты оценили шансы «Спартака» обыграть «Факел» после победы над «Ростовом»

В среду на стадионе «Лукойл Арена» в Москве встретятся «Спартак» и воронежский «Факел».В среду на стадионе «Лукойл Арена» в Москве встретятся «Спартак» и воронежский «Факел».

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