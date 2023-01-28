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Крылова о звездной болезни Кагановской и Ангелопола: «Как бороться? Жестко. Хорошо, что они слушают, но иногда очень тяжело»

Анжелика Крылова, тренер российского танцевального дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, рассказала о пристальном внимании к своим подопечным.

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