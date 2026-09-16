Бензин в Ростовской области подорожал на 65 копеек за неделю

В Ростовской области зафиксирован очередной недельный рост розничных цен на автомобильное топливо. По информации Росстата, в период с 8 по 14 сентября средняя стоимость бензина в регионе увеличилась на 65 копеек.
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