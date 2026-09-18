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ФНС требует признать банкротом производителя мороженого "Русский холод"

Межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании банкротом АО "Русский холодъ" – одного из крупных российских производителей мороженого, выпускающего продукцию под брендами "Золотой пломбир" и "Монарх".

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