ФНС требует признать банкротом производителя мороженого "Русский холод"

Межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании банкротом АО "Русский холодъ" – одного из крупных российских производителей мороженого, выпускающего продукцию под брендами "Золотой пломбир" и "Монарх".
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